В Брянске за взятки задержали начальника отдела управления автомобильных дорог

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске за взятки задержали начальника отдела технического надзора регионального управления дорог. По факту получения незаконного вознаграждения завели уголовное дело.

По версии следствия, с июля по октябрь 2020 года подозреваемый получал от руководства коммерческих предприятий песок, щебень и асфальтобетонную смесь. Эти материалы предназначались для строительства автомобильных дорог региона. Стройматериалы передавали знакомому начальника отдела. За вознаграждение он принимал объекты по госконтрактам, выполненные с нарушениями.

- За указанный период начальником отдела получено взяток на общую сумму более 770 тысяч рублей, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Преступление выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Брянской области.

Подозреваемому предъявили обвинение. Следователи ходатайствуют перед судом об аресте обвиняемого.

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