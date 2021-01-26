Лайфхаки от «КП»: как правильно оплатить новые платежки за свет в Брянске

В январе жители Брянска столкнулись с неожиданной проблемой – оплатой квитанций за электричество. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В январе жители Брянска столкнулись с неожиданной проблемой – оплатой квитанций за электроэнергию. Дело в том, что у компании-поставщика изменился номер лицевого счета. Потому населению рекомендовали не торопиться производить расчеты и дождаться обновленных платежек. «Правильные» квитки брянцам начали приносить 20-го числа. Но в большинстве случаев в них искажались данные. Как же правильно расплатиться за потребленную услугу в этом месяце? Специалисты энергоснабжающей компании ответили на пять самых часто задаваемых вопросов, которые поступили в редакцию «КП».

1. В полученной платежке нет графы для ввода текущих показаний. Что делать? Куда вписывать замеры?

Если в квитке нет блока передачи данных, то вписать их можно на любом свободном месте в квитанции. И обязательно сообщить цифры при оплате – платежному агенту, в кассах РИРЦ, в центрах обслуживания клиентов компании. Также актуальные данные можно направить энергетикам по электронной почте gesbb@elektro-32.ru либо на официальные странички в соцсетях.

2. Некоторым брянцам в январе пришлось оплатить услугу в двойном размере. С чем это связано, будет ли произведен перерасчет?

Из-за технического сбоя в некоторых квитанциях отобразилась двойная сумма к оплате. Это связано с тем, что в базе данных не видны поступления за ноябрь. А потому в январском квитке начислена плата за два месяца. Есть три варианта действий: оплатить в двойном размере, оплатить половину или не платить вовсе. В любом случае компания-поставщик учтет все поступления и отобразит это в февральской платежке. Выбор, как говорится, за каждым.

3. Почему начисления за электричество и вывоз мусора приходят в одной квитанции?

Плату за вывоз ТКО с прошлого года начисляет энергетическая компания. Данные передает региональный оператор, а уже энергетики проставляют их в квитанциях – адресатам, с которыми заключены договора. Кстати, по вопросам начисления можно обращаться как к первым, так и ко вторым.

4. С трудностями в оплате за свет столкнулись только жители Брянска?

На новую программу уже перешли районы Брянской области. В ноябре – западные, в декабре – восточные. Особых сложностей с изменением лицевого счета там не возникло. Это связано с меньшим числом потребителей и, соответственно, меньшим объемом информации, которые пришлось в носить в систему.

5. Можно ли исправить неверную квитанцию и заменить номер лицевого счета вручную?

Исправить можно. Причем сделать это проще простого. Перед старым номером нужно всего лишь доставить «10».

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