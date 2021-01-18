Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России-2021» в Брянске проведут 13 февраля. Из-за коронавируса она пройдет в усеченном формате. В забегах смогут участвовать только брянцы в возрасте от 18 до 65 лет. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» сообщили в Управлении физической культуры и спорта Брянской области.Местом проведения масштабного забега станет территория Кургана Бессмертия - ЦПКиО имени 1000-летия Брянска. Предварительная регистрация участников стартует 8 февраля - в шахматном клубе по адресу «улица Луначарского, дом 45».- Мероприятие согласовано с управлением Роспотребнадзора по Брянской области, - комментирует главный консультант ведомства Юлия Кирикова. - Из-за пандемии в нем не будут участвовать пенсионеры старше 65 лет и несовершеннолетние. По традиции забег начнется в 12.00.Добавим, мандатная комиссия будет работать по будням с 09.00 до 17.45.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».