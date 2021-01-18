Судьбу традиционных крещенских купаний на Брянщине решит региональный оперативный штаб. Заседание начнется в 12.00 понедельника, 18 января. Между тем сами купели начали готовить для омовений.Активность заметили, в частности, на пляже в Володарском районе Брянска - у железнодорожного вокзала. Видно, как на Десне готовят купель. Здесь же устанавливают палатки для обогрева.Между тем, сами крещенские купания пока под вопросом.- Окончательное решение примут на заседании оперативного штаба, - прокомментировала «Комсомольской правде» в Брянске» начальник пресс-службы Брянской городской администрации Наталья Гомонова.Подобное говорят в региональном ГУ МЧС России.- Подготовка к крещенским купаниям идет, - говорит начальник пресс-службы Татьяна Сенина. - В случае положительного решения, будем соблюдать все необходимые ограничения и санитарные нормы. Это, прежде всего, социальная дистанция в полтора-два метра и недопущение скапливания людей в палатках и очередях.Кстати, даже если купания официально разрешат, далеко не все брянцы решатся окунуться в прорубь. Это связано в 20-градусными морозами, которые пришли в регион ночью 18 января. И продержатся, ориентировочно, до середины недели.- Участвую в крещенских купаниях из года в год, - рассказывает «Комсомолке» житель Фокинского района Брянска Евгений. - Но сейчас, пожалуй, нарушу традицию и воздержусь от погружения. Очень уж холодно.- А я, скорее всего, окунусь, - признается житель Советского района Кирилл. - Правда, открытой купели предпочту закрытую. Например, вблизи Свенского монастыря в Брянском районе. Остается дождаться официального решения властей. Слышал, в Москве купания разрешили и подготовили 46 площадок. Надеюсь, также поступят и у нас.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».