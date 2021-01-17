В Брянской области на час ночи 17 января 2021 года коронавирус диагностировали у 26264 человек, вылечились 23985 жителей области, умерли 220 пациентов.За минувшие сутки заболели 195 жителей региона. Выздоровел 231 пациент, новых смертей не зарегистрировали. За минувший день выполнили 2546 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели свыше 392 тысяч раз.На этот раз больше всего новых заболевших выявили в Брянске - 75 пациентов. На втором месте Брянский район, здесь подтвердили 16 случаев коронавируса. 12 новых заболевших обнаружили в Стародубском районе, в Брасовском районе – 11, в Злынковском - 10.Всего опасную инфекцию за минувший день зафиксировали в 25 городах и районах Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».