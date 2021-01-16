В Карачевском районе Брянской области сегодня, 16 января, около десяти часов утра столкнулись два автомобиля. Авария произошла на 99 километре дороги Орел – Смоленск.По предварительной информации, автомобиль «Датсун» под управлением 53-летней женщины, двигаясь в сторону Брянска, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной ВАЗ-21214. От столкновения водитель иномарки погибла на месте.25-летний водитель отечественного авто попал в больницу с различными травмами. Сотрудники автоинспекции проводят проверку, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».