В Брянской области прошли учебно-тренировочные полеты экипажей Сещинского и Тверского авиаполков. Впервые в истории одновременно в небо поднялись шесть стратегических военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан».Как рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, полеты совершались на высоте свыше четырех километров. Протяженность маршрута превысила 600 километров, средняя скорость транспортников составила 500 километров в час.– Полеты прошли при сложных погодных условиях, – рассказали в пресс-службе правительства Брянской области. – В регионе шел снег, была низкая облачность и сильные порывы ветра.Экипажи отработали взлет, посадку и полеты по заданному маршруту. Цель полетов – совершенствование летного мастерства молодых пилотов в единовременной дальней переброске военнослужащих со штатным вооружением и военной техникой.Полетами руководил командующий военно-транспортной авиацией Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. К учениям привлекли командование военно-транспортной авиации и 12-й авиационной дивизии.Самолеты Ан-124-100 «Руслан» могут транспортировать свыше 120 тонн груза на расстояние более семи тысяч километров. Транспортное судно может одновременно брать на борт до 500 человек и восьми единиц автобронетанковой техники.В Брянской области близ поселка Сеща расположен военный аэродром, где базируется военно-транспортный полк. Самолеты Ан-124-100 «Руслан» из Брянской области ежегодно принимают участие в воздушных парадах на Красной площади на 9 мая.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».