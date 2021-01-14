В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 194 жителя региона. Выздоровели 203 пациента, два человека умерли, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 25878 человек подтвердили ковид, вылечились 23463 жителя области, умерли 220 пациентов.За сутки выполнили 2845 тестов на инфекцию.На этот раз больше всего новых заболевших выявили в Брянске - 45 пациента. На втором месте Стародубский район, здесь подтвердили 33 случая коронавируса. 26 новых случаев обнаружили в Навлинском районе, 20 - в Дятьковском, 14 – в Брянском.Всего опасную инфекцию за минувший день зафиксировали в 25 городах и районах Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 января 2021 года:— Брянск – 10179 (+45)— Брянский район – 3304 (+14)— Дятьковский район – 1049 (+20)— Карачевский район – 847 (+1)— Комаричский район – 679— Клинцы – 626 (+5)— Трубчевский район – 627 (+11)— Стародубский район – 647 (+33)— Жуковский район – 569— Брасовский район – 567 (+1)— Выгоничский район – 570 (+7)— Новозыбков – 512 (+1)— Навлинский район – 522 (+26)— Унечский район – 460 (+8)— Климовский район – 427— Сельцо – 406— Фокино – 377 (+2)— Погарский район – 367 (+2)— Мглинский район – 360 (+4)— Почепский район – 331— Дубровский район – 322 (+1)— Суземский район – 314 (+1)— Клинцовский район – 310 (+1)— Клетнянский район – 254 (+3)— Злынковский район – 248— Гордеевский район – 221 (+2)— Суражский район – 205 (+2)— Красногорский район – 176 (+1)— Севский район – 165 (+3)— Жирятинский район – 100 (+1)— Рогнединский район – 65 (+1)— Иногородние – 52.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».