К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 76 бригад, 327 человек производственного персонала, 17 единиц спецтехники филиала «Россети Центр Брянскэнерго». В случае необходимости они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения.32 передвижные дизель-генераторные установки суммарной мощностью порядка 1139,6 кВт готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов.Энергетики находятся на постоянной связи с органами власти, ГУ МЧС по Брянской области, ЕДДС, другими территориально-сетевыми организациями. Готов к работе временный информационный центр (ВИЦ), предназначенный для обработки обращений потребителей, информирования населения и органов исполнительной власти в случаях массовых технологических нарушений электроснабжения в электрических сетях.Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети 8-800-220-0-220. Звонки принимаются без задержки.