Генерального директора \\"Комсомольской правды-Брянск\\" Виктора Киселева наградили в День российской печати. Благодарность за значительные трудовые успехи Виктору Владимировичу вручил Главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук.Церемония прошла в закрытом режиме из-за коронавируса 14 января в хрустальном зале областного правительства. На ней также наградили лучших журналистов.Губернатор Брянской области Александр Богомаз на День Российской печати прислал Виктору Киселеву телеграмму, в которой поздравил директора и коллектив редакции с праздником.\\"Основная задача СМИ и печатных изданий - оперативно доносить до своих читателей, зрителей и слушателей объективную информацию о главных событиях страны, малой Родины, жизни земляков, - говорится в правительственной телеграмме. - \\"Комсомольской правде-Брянск\\" это всегда удавалось\\".Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».