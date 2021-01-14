В среду вечером, 13 января, на Брянскую область обрушился снегопад. Поэтому в Брянской области объявили желтый уровень погодной опасности. Брянцев предупредили о возникновении заторов на дорогах, обрывах линий электропередач, обрушении конструкций и падении деревьев.Не обошла стихия и Брянск. 13 января после 14:00 на улицы выехала коммунальная техника. По информации дорожного управления, в городе работали 23 комбинированные дорожные машины. Они осуществляли посыпку дорог пескосоляной смесью, чтобы избежать образования снежного наката. С помощью 12 тракторов во всех районах города вели механизированную очистку тротуаров. Вместе с тем 9 погрузчиков и 6 грейдеров убирали и вывозили с обочин дорог ранее счищенный снег.К утру, 14 января, город основательно укрыло белое полотно. Немало хлопот и проблем доставила людям непогода. Снег завалил центральные улицы, тротуары, дворы многоэтажек.Дорожники и коммунальщики города продолжают «вызволять» Брянск из снежного плена. Однако слишком быстро устранить последствия сильной метели не удается. Город утопает в пробках. Многие горожане больше часа добираются на работу. Автолюбители с трудом выезжают из дворов заваленных снежными сугробами.Также снежная стихия послужила причиной нескольких ДТП. Так, 13 января в Выгоничском районе столкнулись фура и грузовик КамАЗ с прицепом. Авария произошла на повороте к поселку Хмелево. Массовое ДТП, в котором пострадало три человека, произошло 14 января. Рано утром на заснеженной трассе Брянск- Новозыбков, также в Выгоничском районе, столкнулись фура, КамАЗ и легковушка. Из-за ДТП образовались пробки. Водителям пришлось искать альтернативные пути объезда.Дорожные службы ведут борьбу со стихией. Еще вчера, 13 января, на расчистку трасс отправились 79 единиц спецтехники, сообщали в Упрдор Москва-Бобруйск. Для обеспечения бесперебойного проезда на федеральных трассах в Брянской области на обработку покрытия автодорог в ночное время израсходовали 37 тонн соли и 1148 тонн песко-соляной смеси. Дорожники работали непрерывно, обеспечивая проезд транспорту. Брянских водителей просили отказаться от поездок на личном транспорте.На данным момент метель над городом утихла. Однако борьба с ее последствиями продолжается.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».