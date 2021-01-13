Новогодние каникулы выдались в Тверской области непростыми. С первых дней января районы региона буквально завалило снегом. В результате аномального снегопада, перепадов температур от плюсовых к минусовым, произошло налипание мокрого снега на деревья. Под его тяжестью они падали на землю, обрывая линии электропередачи. Также наблюдалось обильное налипание снега на провода, их утолщение, что также приводило к обрывам ЛЭП. Снегопад продолжался несколько дней, стихал на некоторое время, а потом возобновлялся с новой силой, усугубляя и без того сложную обстановку в электросетях.Чтобы ликвидировать последствия аварийной ситуации природного характера и вернуть в дома жителей Тверской области свет и тепло, в регион из разных филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжья» выдвинулись бригады энергетиков. 4 бригады филиала «Россети Центр Брянскэнерго» прибыли в Калининский район 4 января. Район был завален снегом. Ход проведения восстановительных работ осложнялся труднодоступностью воздушных линий. 11 января к коллегам присоединились еще 3 бригады брянских энергетиков. В общей сложности в восстановлении нарушенного электроснабжения был задействован 41 сотрудник Брянскэнерго. Семь бригад были сформированы из работников Брянского, Брасовского, Клетнянского, Рогнединского и Севского районов электрических сетей.Сотрудники Брянскэнерго, которые в этот раз принимали участие в восстановлении нарушенного электроснабжения Калининского района, не понаслышке знают особенности местности Тверской области. В 2018 году они принимали участие в масштабных совместных учениях энергетиков, регионального подразделения МЧС и подрядных организаций по отработке принципов взаимодействия в период ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, которые проходили в Тверском регионе. Допуская вероятность возникновения новых снегопадов и, в связи с этим, возможного осложнения ситуации, брянские энергетики привезли с собой резервные источники электроснабжения. Их используют для того, чтобы временно запитать социально – значимые объекты на время проведения работ на электрооборудовании. В первую очередь – больниц. Вместе с ними прибыла и спецтехника – автогидроподъемники. Она существенно экономит время при подъеме энергетиков к месту проведения аварийно – восстановительных работ на высоте.- Энергетики Центра России – крепкая команда, каждый член которой готов подставить свое плечо товарищам, если это необходимо. В эти январские дни мы трудились в круглосуточном режиме в непростых метеорологических условиях. Снегопады осложняли ситуацию, создавая экстремальную нагрузку на линии электропередачи. Местное население относится с пониманием, предлагали свою помощь. Вместе, рука об руку, мы справились и вернули в дома жителей Калиниского района свет», - говорит электромонтер по ремонту распределительных сетей Брянского РЭС Брянскэнерго Сергей Завадский.