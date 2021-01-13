В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги работы цеха по ремонту силовых трансформаторов 6-10 кВ за 2020 год. Он был создан в 2019 году на базе Унечского РЭС.За отчетный период силами сотрудников Брянскэнерго в цехе отремонтировано более 70 силовых трансформаторов суммарной мощностью 4,5 МВА. В настоящее время энергетики филиала ремонтируют не только вышедшие из строя трансформаторы подразделений Брянскэнерго, но и получили возможность оказывать помощь в ремонте оборудования сторонним организациям в рамках предоставления услуг по дополнительным сервисам.«Работа ремонтного цеха в 2020 году показала, что он оправдывает цель своего создания - снижение затрат и сроков выполнения ремонтов, проведение ремонтов без привлечения сторонних организаций, повышение квалификации персонала. Его функционирование позволяет повысить качество ремонтов и, соответственно, надежность сетей, а также получить экономический эффект: за 2020 год работы он составил более 2 млн. рублей. Высвободившиеся средства направлены на выполнение дополнительных работ по повышению надежности электроснабжения потребителей Брянской области в рамках производственных программ филиала», - подытожил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Александр Косарим.