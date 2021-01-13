В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 190 жителей региона. Выздоровели 256 пациентов, новых смертей не произошло, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 25684 человек подтвердили ковид, вылечились 23260 жителей области, умерли 218 пациентов.За сутки выполнили 2424 тестов на инфекцию.На этот раз больше всего новых заболевших выявили в Брянском районе - 43 пациента. На втором месте Брянск, здесь подтвердили 37 случаев коронавируса. 21 новый случай обнаружили в Злынковском районе.Всего опасную инфекцию за минувший день зафиксировали в 26 городах и районах Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 января 2021 года:— Брянск – 10134 (+37)— Брянский район – 3290 (+43)— Дятьковский район – 1049 (+9)— Карачевский район – 846 (+4)— Комаричский район – 679 (+2)— Клинцы – 621 (+1)— Трубчевский район – 616 (+5)— Стародубский район – 614 (+4)— Жуковский район – 569 (+3)— Брасовский район – 566 (+8)— Выгоничский район – 563 (+7)— Новозыбков – 511 (+5)— Навлинский район – 496 (+1)— Унечский район – 452— Климовский район – 427 (+2)— Сельцо – 406— Фокино – 375 (+2)— Погарский район – 365 (+5)— Мглинский район – 356 (+10)— Почепский район – 331— Дубровский район – 321 (+3)— Суземский район – 313— Клинцовский район – 309 (+1)— Клетнянский район – 251 (+8)— Злынковский район – 248 (+21)— Гордеевский район – 219 (+1)— Суражский район – 203 (+1)— Красногорский район – 175 (+2)— Севский район – 162 (+4)— Жирятинский район – 99— Рогнединский район – 64 (+1)— Иногородние – 52.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».