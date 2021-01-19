В Брянске заметили редкую для города птицу - свиристеля. Информация о любопытной находке появилась в социальных сетях во вторник, 19 января.В пояснении к посту автор уточнил, что птица по непонятной причине не может летать. А значит, ее может съесть, например, кошка.«Может чей-то? Отзовитесь», - пишет горожанин.Случай активно обсуждают пользователи в комментариях. Причем уже как минимум двое неравнодушных брянцев готовы временно приютить пернатого. И выпустить в природу, когда потеплеет.«Иногда птицы едят с деревьев оставшиеся с лета ягодки, не подозревая, что ягодки давно забродили. Птичка, возможно, наелась таких ягодок» (Анастасия Третьякова).«Я тоже зимой находила. Жил дома, откормила и выпустила» (Ольга Паничева).«Покормите хорошенько и отпустите, перемерзла птичка» (Михаил Захарченко).Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».