В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 182 жителя региона. Выздоровели 149 пациентов, новых смертей не произошло, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 25494 человек подтвердили ковид, вылечились 23004 жителей области, умерли 218 пациентов.За сутки выполнили 853 тестов на инфекцию.На этот раз больше всего новых заболевших выявили в Брянске - 77 пациентов. На втором месте Стародубский район, здесь подтвердили 16 случаев коронавируса. 12 новых случаев обнаружили в Брасовском районе, 10 – в Трубчевском.Всего опасную инфекцию за минувший день зафиксировали в 24 городах и районах Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 января 2021 года:— Брянск – 10097 (+77)— Брянский район – 3247 (+8)— Дятьковский район – 1040 (+1)— Карачевский район – 842 (+3)— Комаричский район – 677 (+7)— Клинцы – 620 (+3)— Трубчевский район – 611 (+10)— Стародубский район – 610 (+16)— Жуковский район – 566 (+1)— Брасовский район – 558 (+12)— Выгоничский район – 556— Новозыбков – 506 (+1)— Навлинский район – 495— Унечский район – 452 (+2)— Климовский район – 425— Сельцо – 406— Фокино – 375— Погарский район – 360 (+3)— Мглинский район – 346 (+5)— Почепский район – 331 (+1)— Дубровский район – 318— Суземский район – 313 (+5)— Клинцовский район – 308 (+2)— Клетнянский район – 243 (+1)— Злынковский район – 227 (+3)— Гордеевский район – 218 (+6)— Суражский район – 202— Красногорский район – 173 (+1)— Севский район – 158 (+6)— Жирятинский район – 99 (+3)— Рогнединский район – 63 (+5)— Иногородние – 52.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».