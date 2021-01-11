Мост через реку Снежеть на новой дороге между Володарским и Фокинским районами Брянска достроили на 80 процентов. Здесь необходимо забетонировать два шва - на первой и пятой опорах. Они будут соединять мост с основным полотном дороги. Для этих работ соорудили \\"тепляки\\". Они помогают поддерживать необходимую температуру для застывания бетона.Кстати, строительство дороги не останавливалось в праздничные дни.Со стороны Володарского района продолжают обустраивать основание дамбы. От проспекта Московского до моста установили светильники. Здесь устраивают основание под будущий тротуар.Новая дорога будет иметь протяженность 5,4 километра. На проспекте Московском построят кольцевую развязку. Второе кольцо будет находиться за новым мостом через реку Снежеть. От него будет идти ответвление в сторону Набережной. Со стороны Володарского района дорогу соединят с кольцевой развязкой на улицах Никитина и Речной.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».