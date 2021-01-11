У начальника УМВД России по Брянской области Владислава Толкунова появился новый заместитель. Полковник Алексей Солдатов сменил на посту Александра Позднякова, который ушел на заслуженный отдых. В понедельник, 11 января, Владислав Толкунов представил нового зама личному составу.Алексей Владимирович родился в 1979 году в поселке Кемля Мордовской АССР. В 1999 году окончил Нижегородский юридический институт МВД России, в 2014-м - Академию управления МВД России. Кандидат юридических наук. Воспитывает двух сыновей.Алексей Солдатов служит в органах внутренних дел с сентября 1995 года. С 1999 по 2013 годы занимал различные должности в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел по Республике Мордовия. С 2013 по 2019 годы возглавлял Управление экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД.С 2019-го стал заместителем начальника мордовской полиции. В 2021-м - заместителем начальника брянской полиции.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».