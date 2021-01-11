Шестерых брянцев осудили за кражу дизельного топлива с предприятия. Приговор вынесли в Дятьковском городском суде. Участников организованной группы признали виновными в растрате. Им назначили наказание - от года до двух лет колонии общего режима. Кроме того, они должны выплатить штрафы - от 50 до 100 тысяч рублей.В суде установили, что пятеро обвиняемых работали на «Мальцовском портландцементе», еще один - в «Мальцевском карьероуправлении». С апреля по июль 2019 года они похитили топливо из бензобаков закрепленной за ними спецтехники на территории карьера у деревни Березино. Всего они украли 3650 литров топлива. Сумму ущерба оценили в 130 тысяч рублей.- Приговор не вступил в законную силу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».