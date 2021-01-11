В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 188 жителей региона. Выздоровели 215 пациентов, новых смертей не произошло, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 25312 человек подтвердили ковид, вылечились 22855 жителей области, умерли 218 пациентов.За сутки выполнили 2157 тестов на инфекцию.На этот раз больше всего новых заболевших выявили в Злынковском районе - 40 пациентов. На втором месте Брянск, здесь подтвердили 32 случая коронавируса. 23 новых случаев выявили в Выгониском районе, по 18 - в Дубровском и Суземском районах.Всего опасную инфекцию за минувший день обнаружили в 17 городах и районах Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 января 2021 года:— Брянск – 10020 (+32)— Брянский район – 3239 (+7)— Дятьковский район – 1039— Карачевский район – 839 (+7)— Комаричский район – 670 (+1)— Клинцы – 617 (+2)— Трубчевский район – 601 (+10)— Стародубский район – 594 (+3)— Жуковский район – 565— Брасовский район – 546— Выгоничский район – 556 (+23)— Новозыбков – 505 (+1)— Навлинский район – 495— Унечский район – 450— Климовский район – 425— Сельцо – 406— Фокино – 375— Погарский район – 357 (+7)— Мглинский район – 341— Почепский район – 330 (+3)— Дубровский район – 318 (+18)— Суземский район – 308 (+18)— Клинцовский район – 306 (+1)— Клетнянский район – 242— Злынковский район – 224 (+40)— Гордеевский район – 212— Суражский район – 202— Красногорский район – 172 (+1)— Севский район – 152 (+14)— Жирятинский район – 96— Рогнединский район – 58— Иногородние – 52.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».