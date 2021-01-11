В Брянске с 11 января подорожал проезд в муниципальных автобусах и троллейбусах. За одну поездку при наличном расчете придется заплатить 22 рубля вместо 20. При оплате картой стоимость поездки в автобусе будет равна 20 рублей, а в троллейбусе - 18 рублей.Подорожание связано из-за роста цен на топливо, электричество и запчасти, пояснили в мэрии.Кстати, проезд в маршрутных такси пока не подорожал. Он по-прежнему составляет 20 рублей, после 22.00 - 25 рублей. Но частники могут поднять цену в любое время. Раньше об этом нужно было предупреждать за полгода.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».