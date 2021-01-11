Жительница Новозыбкова отдала наследство, которое досталось от отца, на дом для многодетной семьи. В злынковское село Софиевка Людмила приезжала к родителям. Неподалеку жила одинокая мать с шестью детьми. Самому младшему - год, старшему - 13 лет.В доме не было газа и воды. Топили дровами. За водой приходилось идти около километра.- Самый младший ребенок постоянно болел, - рассказывает Людмила. - Я предложила его покрестить. А когда приехали в церковь, батюшка говорит – а давай всех сразу. Так я и стала крестной матерью.Многодетная семья переехала в село Новые Бобовичи Новозыбковского района. Здесь есть школа, детский сад и работа. В дом, купленный с помощью Людмилы, провели газ и воду, поменяли окна, сделали ремонт.Кстати, чиновники на просьбы помочь многодетной семье не отозвались, сообщают \\"Брянск.Новости.RU\\". Все сделали волонтеры: помогли вещами, продуктами, с ремонтом.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».