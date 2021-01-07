В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 198 жителей региона. Выздоровели 140 пациентов, новых смертей не произошло, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 24539 человек подтвердили «Ковид-19», вылечились 22112 жителей области, умерли 218 пациентов.В Брянске выявили больше всего новых заболевших: здесь подтвердили 96 случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту оказался Стародубский район с 34-мя случаями, на третьем - Брянский с 32-мя. А замкнули ТОП-6 Погарский, Навлинский и Брасовский районы. Там за сутки выявили 11, 7 и 6 ковид-положительных соответственно. Всего опасную инфекцию за минувший день обнаружили в 10 городах и районах Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 января 2021 года:— Брянск – 9766 (+96)— Брянский район – 3192 (+32)— Дятьковский район – 1016— Карачевский район – 801 (+1)— Комаричский район – 634— Клинцы – 605— Трубчевский район – 579— Жуковский район – 554— Стародубский район – 583 (+34)— Выгоничский район – 532— Брасовский район – 528 (+6)— Новозыбков – 493— Навлинский район – 479 (+7)— Унечский район – 448— Сельцо – 401 (+4)— Климовский район – 387— Фокино – 373 (+3)— Погарский район – 347 (+11)— Мглинский район – 330— Почепский район – 315— Клинцовский район – 301— Дубровский район – 298— Суземский район – 283— Клетнянский район – 238— Гордеевский район – 198— Красногорский район – 169— Суражский район – 176— Злынковский район – 170— Севский район – 138— Жирятинский район – 96— Рогнединский район – 58— Иногородние – 51.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».