В Бежицком районе Брянска жильцы дома №12 на улице 3-го Интернационала собираются судиться из-за захвата парковочных мест другими жильцами. Они установили специальные барьеры на парковочных местах. Один из водителей даже зацепил это устройство. Об этом сообщила РИА «Стрела».− Я остановился на 5 минут, выезжая, зацепил дверью и порогом металлическую трубу,- рассказывает Александр Раймер.Он решил обратиться в правоохранительные органы и администрацию, чтобы они проверили все обстоятельства такого использования придомовой территории. Закон запрещает открывать на придомовой земле «персональные» парковки.В случае необходимости автовладелец готов подать иск в суд.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».