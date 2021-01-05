В Брянской области на час ночи 5 января 2021 года коронавирусом заболели 23945 человек, вылечились 21710 пациентов. От ковида умерли 216 жителей региона. За минувшие сутки инфекцию подтвердили у 199 человек. Выздоровели 47 заболевших, новых смертей не зафиксировали.Коронавирусом заболели еще 114 жителей Брянска. Всего в областном центре зафиксировали 9581 случай заражения. Это самый большой показатель по области. Вторым по общему числу заболевших остается Брянский район. Здесь с начала пандемии подтвердили 3115 случаев ковида.За минувший день в Брянском районе выявили 41 нового заболевшего. В Трубчевском районе болезнь подтвердили у 13 человек, в Карачевском – у 11. Всего ковид за прошедшие 24 часа обнаружили в 9 городах и районах Брянской области.В Брянске назвали места платного тестирования на коронавирус. В праздничные дни пройти тестирование на ковид можно в трех медицинских учреждениях. В Брянской областной инфекционной больнице можно сдать анализ 5 и 9 января. В Брянском клинико-диагностическом центре тестирование пройти можно 5, 6 и 9 января.Кроме этого, 5 января прием пациентов для сдачи платного анализа на ковид будет вести Брянский областной центр СПИД. Более полную информацию о тестировании на коронавирус в праздничные дни можно получить на сайтах данных медицинских организаций.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».