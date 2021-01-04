В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 199 жителей региона. Выздоровели 47 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 23945 человек подтвердили COVID-19, вылечились 21710 жителей области, умерли 216 пациентов.В Брянске выявили больше всего новых заболевших: здесь подтвердили 114 случаев коронавируса. В Брянском районе обнаружили 41 нового заболевшего. В Трубчевском районе болезнь подтвердили у 13 человек, в Карачевском – у 11. Всего ковид за минувший день обнаружили в 9 городах и районах Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 января 2021 года:— Брянск – 9581 (+114)— Брянский район – 3115 (+41)— Дятьковский район – 987— Карачевский район – 791 (+11)— Комаричский район – 620— Клинцы – 605— Трубчевский район – 571 (+13)— Жуковский район – 553— Стародубский район – 549 (+1)— Выгоничский район – 519— Брасовский район – 499— Новозыбков – 486— Навлинский район – 457— Унечский район – 438— Сельцо – 384 (+3)— Фокино – 370— Климовский район – 349— Погарский район – 336 (+3)— Мглинский район – 316— Почепский район – 314 (+5)— Клинцовский район – 301— Дубровский район – 295— Суземский район – 283 (+8)— Клетнянский район – 222— Гордеевский район – 195— Красногорский район – 169— Суражский район – 166— Севский район – 138— Злынковский район – 131— Жирятинский район – 96— Рогнединский район – 58— Иногородние – 51.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».