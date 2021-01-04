В Брянской области на час ночи 4 января 2021 года коронавирусом заболели 23746 человек, вылечились 21663 пациента. От ковида умерли 216 жителей региона. За минувшие сутки инфекцию подтвердили у 202 человек. Выздоровели всего 15 заболевших, новых смертей не зафиксировали.В Брянске выявили больше всего новых заболевших: здесь подтвердили 97 случаев коронавируса. В Брянском и Выгоничском районах обнаружили по 22 новых заболевших. В Комаричском районе болезнь подтвердили у 20 человек, в Навлинском – у 15. Всего ковид за минувший день обнаружили в 13 городах и районах Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».