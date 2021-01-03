В Брянской области под Клинцами нашли незаконную свалку. Мусор обнаружили неподалеку от местной исправительной колонии №6. Региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов прокомментировал ситуацию.Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором местные жители показывают огромную несанкционированную свалку на пустыре в Клинцовском районе между селами Ардонь и Мартьяновка.На записи отчетливо видны горы бытового, строительного и производственного мусора. Среди выброшенных вещей очевидцы нашли этикетки с надписью производителя. Это оказалась клинцовская исправительная колония №6. Поэтому под подозрение попало работающее на территории местной ИК производство.Региональный оператор сообщил, что у него заключены шесть договоров с ИК-6 на вывоз твердых коммунальных отходов. Два грейфера раз в месяц вывозят мусор на полигон ТБО. Это подтверждается установленными на мусоровозах датчиками системы ГЛОНАСС.– Подрядная организация, которая забирала отходы в ИК-6 по договору, не могла стать организатором обнаруженной в лесополосе несанкционированной свалки, – сообщил региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».