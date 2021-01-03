Жители Брянской области в 2020 году сдали более 80 единиц оружия и свыше трех тысяч патронов. Кроме этого, за год в полицию сообщили о 78 достоверных местах незаконного хранения боеприпасов.В целом гражданам за добровольную сдачу оружия в течение года заплатили 1 миллион 52 тысячи рублей. Изъятие вооружения проводили сотрудники Росгвардии и органов внутренних дел, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».