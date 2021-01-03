В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 января 2021 года. За минувшие сутки коронавирусом заболели 202 жителя региона. Выздоровели всего 15 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 23746 человек подтвердили диагноз, вылечились 21663 жителя области, умерли 216 пациентов.В Брянске выявили больше всего новых заболевших: здесь подтвердили 97 случаев коронавируса. В Брянском и Выгоничском районах обнаружили по 22 новых заболевших. В Комаричском районе болезнь подтвердили у 20 человек, в Навлинском – у 15. Всего ковид за минувший день обнаружили в 13 городах и районах Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 января 2021 года:— Брянск – 9467 (+97)— Брянский район – 3074 (+22)— Дятьковский район – 987 (+1)— Карачевский район – 780 (+1)— Клинцы – 605— Комаричский район – 620 (+20)— Жуковский район – 553— Трубчевский район – 558 (+4)— Стародубский район – 548 (+1)— Выгоничский район – 519 (+22)— Брасовский район – 499 (+8)— Новозыбков – 486 (+5)— Унечский район – 438— Навлинский район – 457 (+15)— Сельцо – 381— Фокино – 370— Климовский район – 349 (+1)— Погарский район – 333— Мглинский район – 316— Почепский район – 309— Клинцовский район – 301— Дубровский район – 295— Суземский район – 275— Клетнянский район – 222— Гордеевский район – 195— Красногорский район – 169— Суражский район – 166— Севский район – 138 (+5)— Злынковский район – 131— Жирятинский район – 96— Рогнединский район – 58— Иногородние – 51.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».