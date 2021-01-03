В заповеднике «Брянский лес» прошли первые в новом 2021 году экскурсии к зубрам. 2 января в заповедные места приехали около 30 человек из Брянска, Локтя, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.Гости не только пообщались с величественными животными, но и узнали историю восстановления зубров. Туристы привезли лесным жителям яблоки и морковку, а пернатым обитателям заповедника - семечки. Также гости пополнили копилку для брянского приюта для собак и кошек.Центральная усадьба заповедника «Брянский лес» ждет гостей ежедневно в течение всех праздничных новогодних дней, рассказали в пресс-службе учреждения.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».