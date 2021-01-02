Брянская область досрочно погасила коммерческие кредиты на 1 миллиард 200 миллионов рублей. Благодаря этому по итогам прошедшего года сложилось более 190 миллионов рублей экономии расходов на обслуживание долгов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.Объем регионального госдолга на 1 января 2021 года составил 8 миллиардов 745 миллионов рублей. В основном это бюджетные кредиты с низкой процентной ставкой. Их объем равен 8 миллиардам 151 миллиону рублей, это 93,2 процента. Коммерческие кредиты в общей структуре госдолга занимают 6,8 процентов или 594 миллиона рублей.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».