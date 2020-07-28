Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 июля 2020 года
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 7272 человек.
За сутки COVID-19 диагностировали еще у 27 брянцев. При этом за тот же период 16 человек победили болезнь. Количество смертей среди COVID-положительных осталось прежним – 35 эпизодов.
Больше всего новых коронавирусных пациентов выявили в Брянске (11). По три случая обнаружили в Брянском и Выгоничском районах.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 3054 (+11)
— Брянский район – 542 (+3)
— Дятьковский район – 409 (+2)
— Карачевский район – 300
— Унечский район – 271
— Сельцо – 239
— Погарский район – 181
— Новозыбков – 181 (+2)
— Жуковский район – 160
— Стародубский район – 154 (+1)
— Фокино – 149 (+1)
— Климовский район – 140
— Клинцы – 139
— Трубчевский район – 134 (+1)
— Почепский район – 125 (+1)
— Мглинский район – 121
— Выгоничский район – 111 (+3)
— Клетнянский район – 95
— Навлинский район – 92 (+1)
— Дубровский район – 90
— Брасовский район – 87
— Суражский район – 73 (+1)
— Комаричский район – 67
— Суземский район – 64
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 55
— Клинцовский район – 44
— Жирятинский район – 39
— Севский район – 35
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 15.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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