Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 июля 2020 года

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 7272 человек.

За сутки COVID-19 диагностировали еще у 27 брянцев. При этом за тот же период 16 человек победили болезнь. Количество смертей среди COVID-положительных осталось прежним – 35 эпизодов.

Больше всего новых коронавирусных пациентов выявили в Брянске (11). По три случая обнаружили в Брянском и Выгоничском районах.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 3054 (+11)

— Брянский район – 542 (+3)

— Дятьковский район – 409 (+2)

— Карачевский район – 300

— Унечский район – 271

— Сельцо – 239

— Погарский район – 181

— Новозыбков – 181 (+2)

— Жуковский район – 160

— Стародубский район – 154 (+1)

— Фокино – 149 (+1)

— Климовский район – 140

— Клинцы – 139

— Трубчевский район – 134 (+1)

— Почепский район – 125 (+1)

— Мглинский район – 121

— Выгоничский район – 111 (+3)

— Клетнянский район – 95

— Навлинский район – 92 (+1)

— Дубровский район – 90

— Брасовский район – 87

— Суражский район – 73 (+1)

— Комаричский район – 67

— Суземский район – 64

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 55

— Клинцовский район – 44

— Жирятинский район – 39

— Севский район – 35

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 15.

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