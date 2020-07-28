Коронавирус в Брянской области, последние новости на 28 июля 2020 года

По состоянию на час ночи 28 июля в Брянской области выявили 24 новых случаев заболевания. От коронавируса за сутки вылечились 20 человек. Новых смертей не зафиксировали.

В целом с начала эпидемии в области COVID-19 обнаружили у 7245 человек. В 5774 случаев пациентам удалось справиться с болезнью. От коронавируса скончались 35 жителей региона. За сутки больше всего новых коронавирусных пациентов выявили в Брянске (17).

Коэффициент распространения коронавируса в регионе вновь превысил единицу. Главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова назвала домыслы о вероятном возвращении коронавирусных ограничений безграмотными. По ее словам, на протяжении девяти недель, начиная с 24 мая, еженедельно отмечают снижение числа заболевших.

Специалисты называют главным показателем среднесуточный темп прироста заболевших за две недели. Эта цифра в Брянской области постепенно уменьшается, сейчас она равна 0,4, а изначально достигала 3,9. Полмесяца назад еженедельно заболевало 229 человек, за минувшую неделю – 181. Эту характеристику эпидемиологического процесса Людмила Трапезникова назвала самой объективной.

В брянском городе Клинцы с 27 июля закрывают коронавирусный госпиталь. До 31 июля здесь проведут санитарную обработку всех помещений. Госпиталь на 100 коек, 10 из которых – реанимационные, был открыт 29 апреля. Здесь прошли лечение около 400 жителей юго-запада Брянской области. В больнице работали 24 врача, почти 50 медсестер и больше 20 санитарок. Сейчас в госпитале проходят лечение только 18 больных. За прошедшую неделю поступили три новых пациента.

В Брянской области с 27 июля органам местного самоуправления разрешили проводить концерты и спортивные соревнования. Все акции могут проходить при наличии согласования с Роспотребнадзором.

Карта распространения коронавируса в Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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