2020-07-29T10:26:15+03:00
Ростелеком

«Ростелеком-ЦОД» начал строительство московского дата-центра уровня Tier IV на 2 000 стоек

Площадка общей площадью 10 150 м вместит 2 000 стоек по 5 кВт каждая
Игорь ЗАЙЦЕВ
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«Ростелеком-ЦОД» приступил к строительству дата-центра в Москве с максимальным уровнем надежности (Tier IV). Новый дата-центр появится на юго-востоке Москвы по адресу: Остаповский проезд, д. 22, стр. 4. Площадка общей площадью 10 150 м² вместит 2 000 стоек по 5 кВт каждая. Общая мощность дата-центра составит 17 мВт.

Проектирование и строительство нового дата-центра ведется по стандартам международного института Uptime Institute. В проекте заложен максимально возможный уровень надежности и безопасности дата-центра — Tier IV. Четвертый уровень надежности означает, что все элементы систем и каналы распределения не только зарезервированы, но и защищены от физического разрушения: расположены в отдельных помещениях или проходят разными путями в защищенных коробах. Дата-центр такого уровня гарантирует бесперебойное электроснабжение и непрерывное охлаждение ИТ-оборудования при любом отказе систем дата-центра.

«Ростелеком-ЦОД» планируют сертифицировать дата-центр на соответствие требованиям стандарта Tier IV по трем направлениям Uptime Institute: проектная документация (Design), готовый объект (Facility) и эксплуатация (Operational Sustainability). На сегодняшний день в России нет дата-центров, которые бы подтвердили уровень Tier IV по всем трем направлениям сертификации.

«Строительство нового дата-центра ведет объединенная команда “Ростелеком-ЦОД” и DataLine, которая присоединилась к нам в начале этого года. Мы планируем использовать опыт коллег в прохождении сертификации по стандарту Uptime Institute и совместно внедрять наши лучшие практики по созданию отказоустойчивой инфраструктуры и грамотному управлению дата-центром», — сказал вице-президент «Ростелеком» Павел Каплунов.

Дата-центр будет вводиться в эксплуатацию поэтапно: первые 500 стойко-мест запустят во второй половине 2021 года. Выход на полную мощность намечен на середину 2022 года.

В 2020 году «Ростелеком-ЦОД» планирует запустить в эксплуатацию два дата-центра в Москве на 1 050 стоек, а также несколько площадок в регионах: в Санкт-Петербурге на 800 стоек и ЦОД в Новосибирске на 300 стоек.

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