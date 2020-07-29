2020-07-28T18:26:42+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 29 июля 2020 года

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 29 июля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянской области ситуация по коронавирусу остается стабильной. На час ночи 29 июля в регионе зарегистрировали 27 новых случаев заболевания. При этом провели 300 тестов на инфекцию Диагноз сняли у 16 брянцев. Новых летальных случаев не фиксировали, сообщают в оперативном штабе.

Статистика по Брянской области Яндекс.

Статистика по Брянской области Яндекс.

Коэффициент распространения коронавируса продолжает расти. Но он уже не влияет на снятие ограничений. Санитарные врачи ориентируются на цифры за одну неделю.

Брянские детские сады приняли больше пяти тысяч детей. В области работают 489 дежурных групп в 193 детских садах. В Брянске 3553 малыша приняли в 328 группах в 106 дошкольных учреждениях.

В Брянске на стадионе "Динамо" 1 августа состоится футбольный матч. Брянская команда встретится с футбольным клубом "Оренбург". На игру могут пустить зрителей - 10 процентов от наполняемости стадиона. Окончательное решение примут в четверг, 30 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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