Прокуратура признала незаконным закрытие сельской школы в Брянской области

В Выгоничском районе Брянской области местная администрация в июне 2020 года приняла решение ликвидировать единственную среднюю школу в деревне Большой Крупец. 22 июня соответствующий документ подписал глава администрации Выгоничского района, а 29 июня аналогичный приказ вынес начальник отдела образования районной администрации.

Школа в Большом Крупце является филиалом Орменской средней общеобразовательной школы имени поэта Николая Денисова. Здесь обучается 17 ребят. Также на базе учреждения расположена дошкольная группа, в которую ходят шесть малышей. С начала нового учебного года и школьникам, и дошколятам придется ездить в село Орменка, расположенное примерно в 10 километрах от деревни.

Жители уже давно начали бить тревогу из-за закрытия школы. После ряда публикаций в средствах массовой информации прокуратура провела проверку, которая выявила ряд нарушений законодательства.

— При ликвидации школы в комиссию не включили представителей общественных организаций. Чиновники также не оценили последствия ликвидации для дошкольного отделения и не учли мнение жителей района, — рассказали корреспонденту «КП-Брянск» в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По результатам проверки главе администрации внесены представления на противоречащие законодательству решения. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

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