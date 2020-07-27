В Брянской области прошел фестиваль авторской песни «Три колодца»

На фестиваль приехали около 200 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Брянска и Брянской области. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области с 24 по 26 июля прошел фестиваль авторской песни «Три колодца». В Дятькове на лесной поляне неподалеку от одноименного источника с 2006 года проводят бардовский фестиваль. В этом году организаторы его посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 40-летию со дня смерти Владимира Высоцкого.

За 15 лет в дятьковском лесу выступили десятки авторов и исполнителей. В разные годы здесь пели такие известные музыканты, как Александр Баль, Виктор Попов, Александр Шестеряков, Александр Софронов, Сергей Канунников и многие другие. В этом году на фестиваль приехал талантливый московский гитарист и композитор Дмитрий Григорьев.

В 2020 году «Три колодца» проводился в необычном формате. Это была скорее встреча друзей и единомышленников. Из-за коронавирусных ограничений отменили привычный концерт с большой сценой, профессиональной звуковой техникой и официальными речами. Тем не менее, на фестиваль приехали около 200 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Брянска и Брянской области.

Энтузиасты по собственной инициативе организовали на лесной поляне небольшую сцену, где выступили многие известные и начинающие авторы и исполнители. Кроме этого, в течение всех дней фестиваля песни и гитарные переборы доносились от костров из всех туристических лагерей.

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