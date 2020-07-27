В Клинцах закрывают коронавирусный госпиталь

Фото: газета "Труд".

В брянском городе Клинцы с 27 июля закрывают коронавирусный госпиталь. Соответствующий приказ подписали в региональном департаменте здравоохранения. До 31 июля проведут санитарную обработку всех помещений. Сначала своими силами - обрабатывать бывший госпиталь будут сотрудники. Потом пригласят МЧС.

После все врачи медсестры и санитарки пройдут обследование на COVID-19. Если результаты окажутся отрицательными, приступят к работе в обычном режиме.

Коронавирусный госпиталь в Клинцах развернули 29 апреля, сообщает газета "Труд". Он был рассчитан на 100 коек, 10 из них - реанимационные. Перед открытием в здании детской областной больницы сделали ремонт. К 76 койкам подвели кислород.

В клинцовском госпитале проходили лечение около 400 пациентов. Это жители юго-запада Брянской области. В "красной зоне" работали 24 врача, почти 50 медсестер и больше 20 санитарок.

Сейчас в госпитале проходят лечение только 18 больных. За прошедшую неделю поступило три новых пациента.

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