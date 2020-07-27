2020-07-27T11:53:25+03:00
Общество

В Брянской области плановое отключение воды сократят до недели

Если необходимо заменить механизмы, срок могут увеличить
Марина АНТОНОВА
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График отключение горячей воды скорректировали из-за коронавируса.График отключение горячей воды скорректировали из-за коронавируса.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянской области изменили график отключения горячей воды. Срок отключения сократили до одной недели вместо прежних двух. Это связано, в том числе, с эпидемией коронавируса. Некоторые отключения пока не согласовали. Многие перенесли на более поздний срок.

Так, например, котельную на улице Крахмалева, отключат с 13 августа. До этого на подъездах появилось объявление об отключении водоснабжения в конце июля. Но этого так и не произошло.

Срок отключения могут увеличить, если необходима замена насосов, двигателей или теплообменников, сообщают в пресс-службе поставщика теплоэнергии. С актуальной информацией по отключению горячей воды можно познакомиться на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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