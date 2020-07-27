Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 июля 2020 года

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 7245 человек.

За сутки COVID-19 диагностировали еще у 24 брянцев. При этом за тот же период 20 человек победили болезнь. Количество смертей среди COVID-положительных осталось прежним – 35 эпизодов.

Больше всего новых коронавирусных пациентов выявили в Брянске (17).

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 3043 (+17)

— Брянский район – 539

— Дятьковский район – 407 (+1)

— Карачевский район – 300

— Унечский район – 271

— Сельцо – 239

— Погарский район – 181

— Новозыбков – 179

— Жуковский район – 160

— Стародубский район – 153 (+2)

— Фокино – 148

— Климовский район – 140

— Клинцы – 139

— Трубчевский район – 133

— Почепский район – 124 (+2)

— Мглинский район – 121

— Выгоничский район – 108

— Клетнянский район – 95

— Навлинский район – 91

— Дубровский район – 90

— Брасовский район – 87 (+1)

— Суражский район – 72

— Комаричский район – 67

— Суземский район – 64

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 55

— Клинцовский район – 44

— Жирятинский район – 39 (+1)

— Севский район – 35

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 15.

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