В Брянской области пройдет фестиваль авторской песни «Три колодца»

В Брянской области рядом с городом Дятьково в пятнадцатый раз пройдет фестиваль авторской песни «Три колодца». Организаторы посвятили нынешний фестиваль 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 40-летию со дня кончины Владимира Высоцкого.

В этом году из-за коронавирусных ограничений фестиваль предстанет в новом формате. Это скорее будет встреча друзей, чем официальный концерт в привычном виде. Не будет знакомой сцены, микрофонов и приветственных речей.

В лесу у костров соберутся преданные поклонники авторской песни. На фестивальную поляну приедут авторы и исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Брянска и Брянской области. Они споют как давно знакомые и любимые композиции известных бардов, так и совершенно новые песни.

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