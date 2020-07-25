2020-07-24T15:42:27+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 25 июля 2020 года

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 25 июля 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Областной центр продолжает лидировать по числу заболевших.Областной центр продолжает лидировать по числу заболевших.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянской области на час ночи 25 июля 2020 года число заболевших коронавирусом достигло 7164 человек. За минувшие сутки заболели 23 человека. Причем 20 из них проживают в Брянске. По одному эпизоду заболевания обнаружили в Брянском, Карачевском и Навлинском районах.

Областной центр продолжает лидировать по числу заболевших. Сейчас оно вплотную приблизилось к трем тысячам: с начала эпидемии здесь зафиксировали 2999 инфицированных.

Фото: Статистика Яндекса.

Фото: Статистика Яндекса.

За сутки в области от COVID-19 выздоровели 34 пациента. Всего с начала эпидемии вылечились 5685 жителей региона. Скончались от осложнений, вызванных заболеванием, 35 человек. За минувший день ни одной смерти не зарегистрировали.

За сутки незначительно вырос коэффициент распространения коронавируса. Теперь он равен 0,79. Днем ранее было 0,78. Коэффициент продолжает держаться ниже 0.8. Это позволило снять часть коронавирусных ограничений.

В Брянской области заработали летние веранды кафе и ресторанов, стали доступны для посещения музейные выставки. Открылись детские летние лагеря. С 27 июля начнут работу дежурные группы во всех детских садах города Брянска.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Карта распространения коронавируса в Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новые возможности старых промышленных территорий. В Никеле стартовал конкурс бизнес-проектов
24 июля «Норникель» официально презентовал конкурс долгосрочных бизнес-проектов, которые будут реализованы в Мурманской области на высвобождающейся территории плавильного цеха
Новости 24
В Новозыбковском районе грузовик столкнулся с поездом
Николаю Трифонову вручили регалии Почетного гражданина Брянска
В Брянске появятся фандоматы
В Брянской области 30 июля перекроют железнодорожный переезд
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Teramont со скидкой до 9%
Брянского коммуниста Андрея Архицкого зарегистрировали для участия в выборах
В Брянской области утвердили новую структуру администрации Стародуба
В Брянске разыскивают свидетелей смертельной аварии
В Брянске на улице Никитина произошла серьезная авария
Главный брянский полицейский предложил купить мотоциклы для охоты на байкеров
В Брянской области женщина зарезала гражданского мужа
В Брянске за сутки коронавирусом заболели 20 человек
104 года отметил ветеран Великой Отечественной войны Аба Хенкин
В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса
В брянскую колонию пытались передать конфеты с наркотиками
БМЗ расширяет использование цифровых технологий
В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 23 человека
Жительница Брянской области незаконно получила «чернобыльские» выплаты
ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут
В Брянске лучшие работники культуры и искусства получат по 30 тысяч рублей
На брянском участке государственной границы задержали нарушителя
В Брянске потребовали оборудовать тротуары для людей с ограниченными возможностями
ВТБ получил международную награду Visa Global Service Quality
В Брянской области собрали на 5 миллиардов налогов меньше по сравнению с прошлым годом
В Брянске предъявили обвинение двум мужчинам, избившим полицейского