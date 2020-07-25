Коронавирус в Брянской области, последние новости на 25 июля 2020 года

В Брянской области на час ночи 25 июля 2020 года число заболевших коронавирусом достигло 7164 человек. За минувшие сутки заболели 23 человека. Причем 20 из них проживают в Брянске. По одному эпизоду заболевания обнаружили в Брянском, Карачевском и Навлинском районах.

Областной центр продолжает лидировать по числу заболевших. Сейчас оно вплотную приблизилось к трем тысячам: с начала эпидемии здесь зафиксировали 2999 инфицированных.

Фото: Статистика Яндекса.

За сутки в области от COVID-19 выздоровели 34 пациента. Всего с начала эпидемии вылечились 5685 жителей региона. Скончались от осложнений, вызванных заболеванием, 35 человек. За минувший день ни одной смерти не зарегистрировали.

За сутки незначительно вырос коэффициент распространения коронавируса. Теперь он равен 0,79. Днем ранее было 0,78. Коэффициент продолжает держаться ниже 0.8. Это позволило снять часть коронавирусных ограничений.

В Брянской области заработали летние веранды кафе и ресторанов, стали доступны для посещения музейные выставки. Открылись детские летние лагеря. С 27 июля начнут работу дежурные группы во всех детских садах города Брянска.

Карта распространения коронавируса в Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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