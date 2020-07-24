2020-07-24T15:30:59+03:00
Общество

В Брянской области заросли борщевика увеличились вдвое

На данный момент они занимают 1000 гектаров
Марина АНТОНОВА
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Фото: Брянская МВЛ.Фото: Брянская МВЛ.
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В Брянской области за последний год заросли борщевика увеличились вдвое. На данный момент они занимают около тысячи гектаров. В прошлом году в разных районах области обработали только шесть гектаров от борщевика. Этого не достаточно. Поэтому в аграрном комитете Брянской облдумы разрабатывают программу для борьбы с этим растением.

Против борщевика применяются механический, агротехнический и химический методы борьбы. Последний - самый эффективный. Но его нельзя применять на землях сельскохозяйственного назначения. Среди недостатков также - дороговизна химикатов.

Если борщевик начал расти на дачном или приусадебном участке, его лучше сразу выкопать. Копать нужно на глубину 15-20 сантиметров, чтобы удалить спящие почки. Взрослые растения можно скашивать под корень. Если на них уже образовались семена, побеги нужно сжечь.

На сельскохозяйственных полях вместо борщевика засеивают другие культуры.

Если сок борщевика попал на кожу, это место нужно промыть мылом. а после два дня защищать от солнца. Ожоги образуются после контакта с ультрафиолетом. Если ядовитый сок попал в глаза, необходимо также промыть с мылом и надевать солнцезащитные очки. Известны случаи летальных исходов у детей при обширном поражении кожи, сообщают в Россельхозцентре по Брянской области.

Борщевик вывели как кормовое растение. Но сейчас борщевик Сосновского исключили из списка кормовых растений и включили в классификатор сорных растений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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