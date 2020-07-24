Коронавирус в Брянской области, последние новости на 24 июля 2020 года

В Брянской области на час ночи 24 июля 2020 года число заболевших коронавирусом составляет 7141 человек. Вторые сутки подряд число заболевших увеличивается на 25 человек. Коэффициент распространения инфекции немного подрос, но остается равен меньше 0,8.

Большой скачок заболеваемости зафиксировали в Дубровском районе. За сутки коронавирус там подтвердили у десятерых человек. И по этому показателю он обогнал даже Брянск, где всегда болеют больше. В Брянске за то же время подтвердили только восемь новых случаев.

В регионе растет число выздоровевших от коронавируса. За последние сутки с болезнью справились 91 брянец. Новых смертей от инфекции не фиксируют.

За 24 часа в регионе провели 1276 тестов на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.

В Брянской области возобновляют свою работу музеи и выставочные залы. При соблюдении некоторых ограничений посетителей готовы принять в доме-музее в Овстуге, в краеведческом музее, в городском выставочном зале в Брянске. Заработали художественный музей и музей братьев Ткачевых. В Брянске возобновили пешеходные экскурсии. На выходных они пройдут в парках города.

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