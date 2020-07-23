Коронавирус в Брянской области, последние новости на 23 июля 2020 года
В Брянской области на час ночи 23 июля число заболевших коронавирусом составило 7116 человек. За сутки болезнь диагностировали еще у 25 жителей области. Диагноз сняли у 69 пациентов. Всего коронавирус в регионе победили 5560 человек.
За сутки выполнили 723 исследования на заболевание. Новых смертей не зафиксировали. За все время эпидемии от болезни скончались 35 человек.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Брянске (9) и Выоничском районе (5).
Фото: Статистика Яндекса.
Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области немного вырос. Он составил 0,74. Днем ранее этот показатель был равен 0,7.
В Брянске приняли решение открыть с 27 июля дежурные группы во всех детских садах. В них будут принимать малышей только работающих родителей. Количество дежурных групп в каждом детсаду будет определено исходя из санитарно-эпидемиологических требований.
С 20 июля в областном центре работают 70 дежурных групп в 19 детских садах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU
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