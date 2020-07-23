2020-07-22T18:45:11+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 23 июля 2020 года

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 23 июля 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянске приняли решение открыть с 27 июля дежурные группы во всех детских садах.В Брянске приняли решение открыть с 27 июля дежурные группы во всех детских садах.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянской области на час ночи 23 июля число заболевших коронавирусом составило 7116 человек. За сутки болезнь диагностировали еще у 25 жителей области. Диагноз сняли у 69 пациентов. Всего коронавирус в регионе победили 5560 человек.

За сутки выполнили 723 исследования на заболевание. Новых смертей не зафиксировали. За все время эпидемии от болезни скончались 35 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Брянске (9) и Выоничском районе (5).

Фото: Статистика Яндекса.

Фото: Статистика Яндекса.

Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области немного вырос. Он составил 0,74. Днем ранее этот показатель был равен 0,7.

В Брянске приняли решение открыть с 27 июля дежурные группы во всех детских садах. В них будут принимать малышей только работающих родителей. Количество дежурных групп в каждом детсаду будет определено исходя из санитарно-эпидемиологических требований.

С 20 июля в областном центре работают 70 дежурных групп в 19 детских садах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Карта распространения коронавируса в Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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