Коронавирус в Брянской области, последние новости на 22 июля 2020 года

В Брянской области на час ночи 22 июля число заболевших коронавирусом составило 7091 человек. За сутки болезнь диагностировали еще у 23 жителей области. Диагноз сняли у 41 пациента. За все время эпидемии от болезни скончались 35 человек. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Дубровском (6) и Клетнянском (3) районах.

Впервые с начала эпидемии за сутки не выявили ни одного нового эпизода в Брянске. Тем не менее, областной центр продолжает лидировать по числу заболевших. На сегодня здесь зарегистрировано 2962 случая коронавируса.

Фото: Статистика Яндекса.

В Брянской области начались плановые осмотры в поликлиниках. Полностью восстановили электронную запись в медучреждения через интернет. Врачи направляют больных на плановые операции и госпитализации.

Все посетители лечебных учреждений должны быть в масках. На входе им измерят температуру и обработают руки антисептиком. В каждой поликлинике сохранилось по одной бригаде врачей-инфекционистов. Они выезжают на дом к амбулаторным больным коронавирусом.

В области с 21 июля разрешили посещать дом-музей Тютчева в Овстуге. В первый день снятия карантина в гости к брянцам приехали коллеги из музея-заповедника Спасское-Лутовиново.

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