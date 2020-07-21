Коронавирус в Брянской области, последние новости на 21 июля 2020 года

В регионе начали принимать детей в загородные оздоровительные лагеря. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 21 июля число заболевших коронавирусом составило 7068 человек. За сутки болезнь диагностировали еще у 30 жителей области. Диагноз сняли у 34 пациентов. От болезни скончались 35 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Выгоничском (6) и Брянском (5) районах. Новые случаи также зарегистрировали в Брянске, Сельцо, Новозыбкове, Клинцах, Погарском, Стародубском, Трубчевском, Климовском, Навлинском, Брасовском, Комаричском и Клинцовском районах.

С 21 июля разрешат вход в дом-музей Федора Ивановича Тютчева в Овстуге. При осмотре экспозиции посетители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра.

В регионе начали принимать детей в загородные оздоровительные лагеря. Разрешили открыть 14 из них. С 20 июля в Брянской области распахнули двери 415 школьных лагерей и девять лагерей санаторного типа. Всего летним отдыхом охватят пять с половиной тысяч брянских детей.

Во всех оздоровительных организациях обязаны соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Спальные места должны располагаться на расстоянии полуметра друг от друга. У детей будут ежедневно измерять температуру тела. Сотрудников к работе допустят только после теста на коронавирус. В детских лагерях запретили массовые мероприятия и родительские дни.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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