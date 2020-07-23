В Белоруссии нашли останки брянского солдата

В Гомельской области Белоруссии нашли останки брянского солдата. Владимир Тимофеевич Лайков был родом из новозыбковского села Замишево. Он погиб во время Великой Отечественной войны. И больше 75 лет числился пропавшим без вести.

Останки солдата нашли поисковики из белорусского отряда "Память Отечества", пишет житель Новозыбкова Александр Кравченко в соцсетях. При себе у красноармейца был медальон с запиской внутри.

Фото: Александр Кравченко.

Фамилия солдата есть на памятных плитах монумента в Замишево, посвященного Великой Отечественной войне. Но в селе о Владимире Лайкове уже никто не помнил.

Фото: Александр Кравченко.

Родственников павшего солдата все же удалось найти. В ближайшее время останки бойца перезахоронят на малой Родине со всеми почестями.

Фото: Александр Кравченко.

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