2020-07-23T16:13:01+03:00
Общество

В Белоруссии нашли останки брянского солдата

Бойца перезахоронят на малой Родине
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Александр Кравченко.Фото: vk.com, Александр Кравченко.
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В Гомельской области Белоруссии нашли останки брянского солдата. Владимир Тимофеевич Лайков был родом из новозыбковского села Замишево. Он погиб во время Великой Отечественной войны. И больше 75 лет числился пропавшим без вести.

Останки солдата нашли поисковики из белорусского отряда "Память Отечества", пишет житель Новозыбкова Александр Кравченко в соцсетях. При себе у красноармейца был медальон с запиской внутри.

Фото: Александр Кравченко.

Фото: Александр Кравченко.

Фамилия солдата есть на памятных плитах монумента в Замишево, посвященного Великой Отечественной войне. Но в селе о Владимире Лайкове уже никто не помнил.

Фото: Александр Кравченко.

Фото: Александр Кравченко.

Родственников павшего солдата все же удалось найти. В ближайшее время останки бойца перезахоронят на малой Родине со всеми почестями.

Фото: Александр Кравченко.

Фото: Александр Кравченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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