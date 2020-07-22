167 километров международной трассы "Меридиан" пройдет по Брянской области

Брянский губернатор на своих официальных страницах в социальных сетях рассказал о возможности в этом году начать строить международную трассу "Меридиан". 167 километров дороги пройдет по территории Брянской области.

В планах - построить четырехполосную дорогу высшей технической категории. Трасса будет идти от Шанхая до Гамбурга. Протяженность российского участка - около двух тысяч километров. В российских регионах сделают около 50 съездов на дороги регионального и местного значений.

"Будет создана инфраструктура, - пишет губернатор. - А это значит - новые рабочие места, налоги, инвестиции".

Строительство дороги обсуждали на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Вопрос возможного скорого старта работ прорабатывают с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

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